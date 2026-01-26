بالصورة.. ناشطة سودانية تسخر من رئيس الوزراء ووزير الإعلام: (بعد مقابلة الاعيسر مع أحمد طه اتاكد لي تماما انه هو ودكتور كميل انهم الجناح السياسي لفرقة الهيلاهوب)

سخرت ناشطة سودانية, عبر تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, من رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس, ووزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الناشطة “ميساء محمد”, معروفة بدعمها للثورة السودانية, ولإيقاف الحرب في السودان. وكتبت ميساء, ساخرة: (بعد مقابلة الاعيصر مع أحمد طه اتاكد لي تماما انه هو ودكتور كميل انهم الجناح السياسي لفرقة الهيلاهوب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

