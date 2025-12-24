انت الان تتابع خبر عون يوجه رسالة شكر الى رئيس الوزراء والشعب العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال لقائه الموفد الخاص لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد المرافق في قصر بعبدا، اعتبر الرئيس عون أن "المبادرة التي أعلنها رئيس الوزراء خلال القمة العربية التي انعقدت في بغداد في أيار الماضي، بتخصيص مبلغ 20 مليون دولار لإعادة الإعمار في لبنان، شكّلت نقطة انطلاق لمساعدات عربية ودولية لإعادة بناء ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على لبنان".

وأكد أن "عودة سكان الجنوب إلى بلداتهم وقراهم تشكل أولوية للبنان للحفاظ على كرامتهم ووضع حد لمعاناتهم المستمرة حتى اليوم"، مقدما الشكر الى "رئيس الوزراء العراقي على مواقفه الداعمة للبنان".

وحمّل الموفد الشخصي تحياته وتمنياته له بدوام التوفيق والنجاح، كما شكر من خلاله الشعب العراقي الشقيق على وقوفه إلى جانب اللبنانيين في مختلف الظروف التي مرّ بها لبنان.

وفي مستهل الاجتماع، نقل الموفد الشخصي لرئيس الوزراء حسان العوادي تحيات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤكدا "استمرار الدعم العراقي للبنان وتأمين كافة الاحتياجات من مساعدات".

وأوضح أن "زيارته تهدف إلى اطلاع رئيس الجمهورية والمسؤولين اللبنانيين على التزامات الحكومة العراقية تجاه لبنان، ولا سيما تلك التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال قمة بغداد في أيار الماضي لدعم إعادة إعمار لبنان".

وأضاف العوادي أنه "تقرر فتح مكتب في السفارة العراقية في بيروت لمتابعة تنفيذ هذه المساعدات من خلال تنظيم العلاقة مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وتحديد الأولويات بما يعكس حرص العراق على تعزيز الاستقرار وتشجيع سكان الجنوب على البقاء في أرضهم".

وشدد العوادي على أن "العلاقات بين لبنان والعراق لا تحددها الحكومات المتعاقبة فحسب، بل هي تعبير عن رغبة الشعبين اللبناني والعراقي في ترسيخ روابط الأخوة والتعاون بينهما".