شكرا لقرائتكم خبر عن بن داود السعودية توقع اتفاقية للاستحواذ على 51% من وندر بيكري في الإمارات بقيمة 26.4 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بن داود القابضة عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على 51% من حصص شركة وندر بيكري ذ.م.م في الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 96.9 مليون درهم إماراتي، ما يعادل 26.4 مليون دولار.

ووفقا لبيان الشركتين، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ستكون القيمة المتفق عليها للحصص المستحوذ عليها خاضعة لبعض التعديلات بناءً على شروط الاتفاقية.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال المصادر الداخلية للشركة والتسهيلات المالية المتاحة.

كما لفتت إلى أنه من المتوقع أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي للشركة ومساهميها وذلك على المدى الطويل.

وبينت الشركة أن الاستحواذ على شركة وندر بيكري ذ.م.م يمثل خطوة استراتيجية تدعم توسّع شركة بن داود القابضة وذلك من خلال توسع اعمالها من المملكة العربية السعودية إلى أسواق خارجية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويسهم هذا الاستحواذ في تعزيز حضور بن داود القابضة في قطاع صناعة المخبوزات سريع النمو، كما يعزّز قدراتها في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

كما يمنح الشركة وصولًا مباشرًا إلى منشأة إنتاج متطورة تعمل وفق أعلى المعايير واعتمادات السلامة الغذائية والصحية العالمية.

ويساعد هذا الاستثمار على تحقيق نمو طويل المدى من خلال رفع مستوى الرقابة في جودة الإنتاج، وضمان استمرارية التوريد في قطاعي التجزئة والتوزيع، ويُمكنها من تسريع وتيرة تطوير وابتكار المنتجات.

كما يفتح المجال لتعزيز التعاون بين الأسواق والتوسع مستقبلًا في أسواق إقليمية إضافية، ويساهم في خلق فرصة لخفض التكاليف.

وأكدت الشركة أن هذه الصفقة تنسجم مع استراتيجية بن داود القابضة الرامية إلى بناء منظومة غذائية متكاملة قوية، كما تؤكد التزامها بتقديم منتجات آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويهدف هذا الاستحواذ إلى إنشاء وتشغيل مصنع داخل المملكة العربية السعودية، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات الفنية والتشغيلية إلى السوق المحلي، ويسهم في رفع مستوى الكفاءات الوطنية في قطاع الصناعات الغذائية.

وتسعى شركة بن داود القابضة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات الغذائية والمخبوزات، وذلك عبر توطين سلاسل الإنتاج والصناعات الغذائية وتطوير قدراتها محليًا.

ويأتي ذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى دعم المحتوى المحلي، وتنمية القطاع الصناعي، وتحقيق الاستدامة في الإمدادات الغذائية، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على تلبية احتياجات السوق بكفاءة وجودة عالية.

كما أكدت الشركة أن إتمام الصفقة مشروط بتوقيع الاتفاقيات اللازمة والحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة. وستقوم الشركة بالإعلان عن إتمام الصفقة وأية تطورات جوهرية في حينها.