اليورو يتخلى عن ذروة 4 أشهر بسبب جني الأرباح

•بيانات سوق المال تشير إلى عدم تدخل بنك اليابان في السوق

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة اليابانية

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليتخلى عن أعلى مستوى في شهرين مقابل الدولار الأمريكي ،في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وسط نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وانحسار مخاوف تدخل بنك اليابان في سوق الصرف لدعم العملة المحلية.



عقب اجتماع البنك المركزي الياباني الأسبوع الماضي، لا تزال الأسواق تستبعد إقدام البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في مارس، في ظل حاجة صانعي السياسة إلى مزيد من الوقت لتقييم آثار التشديد النقدي الأخير الذي جرى تنفيذه في ديسمبر الماضي على الاقتصاد والأسعار.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% إلى ( 154.64¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (154.14¥)، و سجل أدنى مستوى عند (154.08¥).



•أنهي الين تعاملات الاثنين مرتفعاً بأكثر من 1.0% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى في شهرين عند 153.30 ينات ، بسبب احتمالات التدخل المشترك من قبل السلطات الأمريكية واليابانية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ،ليبدأ في التعافي من أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 96.81 نقطة، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الجلسات الأربعة الأخيرة، عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة، يأتي انتعاش الدولار الأمريكي قبيل انطلاق فعاليات الاجتماع الأول للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.



ومن المتوقع أن يُسفر الاجتماع عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يُذكر، مع الإشارة إلى الحاجة لمزيد من الوقت لتقييم التطورات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة على صعيد السياسة النقدية.



تدخل بنك اليابان

أشارت بيانات سوق المال الصادرة عن بنك اليابان إلى أن الارتفاع المفاجئ في سعر الين مقابل الدولار يوم الجمعة لم يكن على الأرجح بسبب تدخل ياباني رسمي.



وأفاد مصدر لوكالة "رويترز" أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد راجع أسعار صرف الدولار مقابل الين مع المتعاملين يوم الجمعة، بينما صرحت السلطات اليابانية العليا يوم الاثنين بأنها على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة بشأن أسعار الصرف.



امتنعت وزيرة المالية اليابانية "ساتسوكي كاتاياما" عن التعليق على مراجعة أسعار الصرف، بينما قال الدبلوماسي المتخصص في شؤون العملات "أتسوكي ميمورا" إن الحكومة ستحافظ على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة بشأن سوق الصرف الأجنبي و ستتخذ الإجراءات المناسبة.



أراء وتحليلات

•قال "دومينيك بانينغ" رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشر في نومورا: من الواضح أنه إذا كانت كل من وزارة المالية اليابانية ووزارة الخزانة الأمريكية تسعيان للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الين، فسيكون ذلك عاملاً مؤثراً للغاية.



•وقال "موه سيونغ سيم" استراتيجي أسواق العملات الأجنبية لدى أو سي بي سي: هذه ليست نهاية الأمر. نعم، أعتقد أن السوق بات أكثر حذرًا قليلًا، لكن إذا لم يحدث شيء بعد فترة، فأعتقد أننا سنشهد محاولات جديدة لاختبار مدى حزم السلطات اليابانية. وربما عند تلك المرحلة قد نشهد تدخلًا فعليًا في السوق، لإرسال رسالة أقوى وأكثر وضوحًا.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع مارس القادم أقل من 20%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يعيد اختبار مقاومة محورية – توقعات اليوم – 27-01-2026