الإيثريوم يقفز بأكثر من 4% رغم الإقبال على الملاذات الآمنة

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الإقبال الكثيف على الملاذات الآمنة بفعل الاضطرابات الجيوسياسية.

يأتي ذلك بدعم من حالة عدم اليقين العالمية على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، إذ تدفع سياسات رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" المستثمرين نحو تجنب الأصول الخطرة، خاصة الأصول الأمريكية والدولار.

وفي أحدث تصعيد جيوسياسي، أعلن "ترامب" أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على كندا في حال أتمّت صفقة تجارية مع الصين.

ويراقب المستثمرون احتمال مساعدة الولايات المتحدة للحكومة اليابانية على التدخل في أسواق الصرف لدعم قيمة الين، مما ضغط على الدولار.

ومن المنتظر أن تصدر نتائجها هذا الأسبوع شركات أبرزها آبل و ميتا ومايكروسوفت وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى.

كما ينتظر المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي سيبدأ الثلاثاء وينتهي الأربعاء يليه قرار بشأن أسعار الفائدة.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 97.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.8 نفطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب إلى 5,077.22 دولار للأونصة بحلول الساعة (18:31 بتوقيت جرينتش)، بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 5,110.50 دولار.