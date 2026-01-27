عقود الذرة تتخلى عن أعلى مستوى لها في أسبوعين

تراجع الدولار الأسترالي خلال تداولات يوم الاثنين بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2024، مقتربًا من 0.6917 دولار أمريكي. وجاء هذا الارتفاع بعد موجة بيع واسعة للدولار الأمريكي، مدفوعة بارتداد قوي للين الياباني. وأدى ضعف السيولة، بسبب عطلات أستراليا ونيوزيلندا، إلى زيادة التقلبات طوال الجلسة.

ويجري التداول حالياً على الدولار الأسترالي في تمام الساعة 22:02 بتوقيت جرينتش على تراجع بنسبة 0.1% عند 0.6913.

وأوضح تقرير من 9News أن هذا التحرك مهم، لأن أسواق العملات تواجه الآن تحديين في الوقت نفسه: إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة وإعادة تقييم ما يُعتبر أصولًا “آمنة”. وعندما يتزامن هذان التحديان، يمكن حتى للتغيرات الصغيرة في المعنويات أن تؤدي إلى تحركات حادة في أسعار الصرف.

ما الذي يحرك الدولار الأسترالي؟

التقارير القوية لسوق العمل: أظهرت بيانات الوظائف الأخيرة في أستراليا قوة في سوق العمل، مما زاد الرهانات على أن البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

عطلة يوم أستراليا: أدت العطلة إلى خفض السيولة المحلية بشكل كبير، إذ أُغلقت سوق الأسهم الأسترالية، مما قلل عدد المتداولين المحليين المتاحين لإدارة التدفقات الخارجية.

رهانات رفع الفائدة: أشار محلل InvestingLive آدم بوتون إلى أن المتداولين أصبحوا يتوقعون رفع الفائدة، مستندين إلى منحنى مبادلة مؤشر الليلة الواحدة (OIS)، الذي يظهر احتمال ارتفاع سعر الفائدة إلى حوالي 4.30% بحلول نهاية العام، مقارنة بمستواه الحالي عند 3.60%. حاليًا، السوق يقدّر احتمال 63% لرفع الفائدة في فبراير.

سعر الفائدة الحالي: يظل هدف سعر الفائدة النقدي للبنك الاحتياطي الأسترالي عند 3.60%، دون تغيير منذ أغسطس بعد خفض سابق في 2025. وتؤثر هذه الفائدة على تكاليف الاقتراض في الاقتصاد الأوسع. الاجتماعات القادمة للبنك المركزي محددة في 2–3 فبراير و16–17 مارس.