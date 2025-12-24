انت الان تتابع خبر تحذير قضائي من خرق الدستور في انتخاب رئاسة مجلس النواب – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام مجلس القضاء في بيان ورد لـ"الخليج 365"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان استقبل، اليوم الأربعاء، عضو مجلس النواب عامر الفايز، الذي سيترأس جلسة البرلمان المقررة في 29 كانون الأول 2025، باعتباره أكبر الأعضاء سناً".وشدد رئيس المجلس، خلال اللقاء، على "أهمية احترام النصوص الدستورية وتطبيقها كما وردت، والابتعاد عن تأويلها باجتهادات لا أساس لها"، مبيناً أن "المادتين (54 و55) من الدستور أوجبتا انتخاب هيئة الرئاسة في الجلسة الأولى".

وأشار القاضي زيدان إلى أن "أي اجتهاد بخلاف ذلك يُعد مخالفة دستورية صريحة، من شأنها أن تفتح الباب لمخالفات أخرى قد تعيق تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن المدد الدستورية المحددة".

