تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 24-12-2025

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-24

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم فورد (F) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ دخولها في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السرع، ما يشير إلى تراجع سريع للضغوط السلبية المحيطة بالسهم، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 12.80$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.97$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

