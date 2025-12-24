شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!

وثقت كاميرا القناة الناقلة لمباراة المنتخبين, السوداني, والجزائري, في بطولة أمم أفريقيا, المقامة حالياً بالمغرب, لظهور أسطورة كرة القدم ونجم ريال مدريد, السابق بالمقصورة الرئيسية للملعب. وبحسب رصد ومتابعة ومحرر موقع النيلين, فقد ظهر الأسطورة الفرنسي, زين الدين زيدان, في إحدى اللقطات وهو يتابع المباراة رفقة نجله. زيدان, حضر المباراة لدعم نجله الآخر لوكا, الذي يحرس عرين المنتخب الجزائري, في المباراة التي فاز فيها محاربي الصحراء, على صقور الجديان, بثلاثية نظيفة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

