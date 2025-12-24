اخبار العالم

بابا الفاتيكان يوجه رسالة سلام إلى العالم خلال الكريسماس

ابوظبي - سيف اليزيد - حث بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، "أصحاب النوايا الحسنة"، على تنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، في جميع الحروب التي يشهدها العالم خلال فترة أعياد الميلاد (الكريسماس). وقال البابا: "أتمنى أن يسود السلام العالم لمدة 24 ساعة". ومن المقرر أن يحتفل ليو، الذي تولى البابوية في مايو الماضي، بأول قداس له عشية عيد الميلاد في وقت لاحق اليوم الأربعاء بكاتدرائية القديس بطرس، حيث من المتوقع أن يلقي كلمة ضد الحروب وأعمال العنف، يستذكر فيها معاناة المدنيين. ومن المقرر أن يلقي البابا في يوم عيد الميلاد، رسالة الكريسماس التقليدية في ساحة القديس بطرس، حيث من المتوقع أن يحضر القداس عشرات الآلاف. 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

