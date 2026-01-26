سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 26-01-2025

حلق سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) عالياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في اختراق مستوى المقاومة الحالي 0.5940، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه مساحة أوسع لتحقيق تلك المكاسب.