سعر البلاتين يواصل تسجيل مكاسبه التاريخية– توقعات اليوم 26-1-2026

جدد سعر النحاس المحاولات الإيجابية منذ تداولات يوم الجمعة ليقترب بذلك من الحاجز المتمثل بمستوى 5.9700$ بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد المقترح سابقا, ننصح بانتظار تحقيق الاختراق المطلوب لنتفادى أي ارتداد تصحيحي غير متوقع وليؤكد ذلك استهداف السعر لمحطات تاريخية جديدة قد تمتد نحو 6.1200$ و6.2400$ على التوالي.

أما فشل الاختراق قد يجبر السعر على التفاعل مع خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليضطر لتفعيل محاولات جني الأرباح من جديد بتسلله أولا نحو 5.6200$ ومن ثم ليضغط على الدعم المستقر عند 5.5100$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8100$ و 6.1200$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط