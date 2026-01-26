سعر الغاز الطبيعي يحقق مكاسب كبيرة-توقعات اليوم 26-1-2026

استسلم سعر المؤشر بتداولاته الأخيرة لثبات القمة التاريخية المتمثلة بمستوى 49715 ليعلن استسلامه مجددا لسيطرة الميل التصحيحي الهابط بتسلله دون الدعم الأولي المستقر عند 48900 واستهدافه لمستوى 48725.

بالرغم من محاولة تذبذب السعر حاليا فوق مستوى الدعم الأولي, إلا أن ذلك لن يكفي بتأكيد استعادته للميل الصاعد نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية لنتوقع تقديمه لتداولات مختلطة غير مستقرة مع توفر فرصة لإعادة اختبار مستوى 61.8% فيبوناتشي الامتدادي المتمركز عند 48530 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الاتجاه العام لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 48530 و 49180

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض