الاقتصاد

سعر النحاس يقترب من الحاجز-توقعات اليوم 26-1-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس يقترب من الحاجز-توقعات اليوم 26-1-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقترب من الحاجز-توقعات اليوم 26-1-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-26 05:09AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

جدد سعر النحاس المحاولات الإيجابية منذ تداولات يوم الجمعة ليقترب بذلك من الحاجز المتمثل بمستوى 5.9700$ بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد المقترح سابقا, ننصح بانتظار تحقيق الاختراق المطلوب لنتفادى أي ارتداد تصحيحي غير متوقع وليؤكد ذلك استهداف السعر لمحطات تاريخية جديدة قد تمتد نحو 6.1200$ و6.2400$ على التوالي.

 

أما فشل الاختراق قد يجبر السعر على التفاعل مع خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليضطر لتفعيل محاولات جني الأرباح من جديد بتسلله  أولا نحو 5.6200$ ومن ثم ليضغط على الدعم المستقر عند 5.5100$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8100$ و 6.1200$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا