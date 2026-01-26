الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يستسلم لثبات المقاومة-توقعات اليوم 26-1-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر اليورو مقابل الين يستسلم لثبات المقاومة-توقعات اليوم 26-1-2026 1/2
  • سعر اليورو مقابل الين يستسلم لثبات المقاومة-توقعات اليوم 26-1-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يستسلم لثبات المقاومة-توقعات اليوم 26-1-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-26 05:10AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر سعر البلاتين بتشكيله لموجات صاعدة قوية منذ تداولات يوم الجمعة مستغلا ثباته فوق المقاومة المستقرة عند 2465.00$ لنلاحظ تجاوزه لجميع الأهداف المقترحة سابقا ليستقر حاليا قرب مستوى 2865.00$.

 

نشير إلى أن محاولة تشكيل مستوى 2710.00$ لدعم إضافي جديد وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, سيعزز ذلك فرص استئناف الارتفاع خلال الفترة الحالية لنتوقع تشكيل مستوى 2955.00$ للهدف الإضافي الأول وصولا نحو مستوى 300% فيبوناتشي الامتدادي والمستقر عند 3065.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 2720.00$ و 2955.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا