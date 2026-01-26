- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يستسلم لثبات المقاومة-توقعات اليوم 26-1-2026 والان مع بالتفاصيل
2026-01-26 05:10AM UTC
استمر سعر البلاتين بتشكيله لموجات صاعدة قوية منذ تداولات يوم الجمعة مستغلا ثباته فوق المقاومة المستقرة عند 2465.00$ لنلاحظ تجاوزه لجميع الأهداف المقترحة سابقا ليستقر حاليا قرب مستوى 2865.00$.
نشير إلى أن محاولة تشكيل مستوى 2710.00$ لدعم إضافي جديد وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, سيعزز ذلك فرص استئناف الارتفاع خلال الفترة الحالية لنتوقع تشكيل مستوى 2955.00$ للهدف الإضافي الأول وصولا نحو مستوى 300% فيبوناتشي الامتدادي والمستقر عند 3065.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 2720.00$ و 2955.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع