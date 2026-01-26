شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الباوند يتمسك بالسلبية– توقعات اليوم 26-1-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-01-26 05:14AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أكد سعر الزوج تمسكه بالسيناريو الهابط المقترح سابقا بتقديمه مؤخرا لعدة إغلاقات سلبية دون الحاجز المتمثل بمستوى 0.8775 لنلاحظ تقديمه لموجات هابطة جديدة واستهدافه خلال تداولات يوم الجمعة لمستوى 0.8658.
الارتداد الإيجابي الحالي لن يؤثر على السيناريو الرئيسي الهابط بالاعتماد على اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم السلبي وليدعونا ذلك لترجيح المزيد من المحاولات السلبية ليعزز ذلك فرص كسر السعر للدعم المستقر عند 0.8645 ومن ثم ليستهدف محطات سلبية جديدة بتسلله نحو 0.8630 و0.8600 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8630 و 0.8695
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض