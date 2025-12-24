سوريا تعتذر رسمياً لتركيا.. لماذا؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: قدمت سوريا اعتذارا إلى تركيا بسبب انهاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد هذا الأسبوع، بين وزير الخارجية السوري ونظيره التركي، بشكل مفاجئ.

وأفاد الناطق باسم الخارجية التركية، أونجو كاتشالي، أن مشكلة فنية وقعت بنهاية المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع بين وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ونظيره السوري، أسعد الشيباني، يوم الاثنين، في العاصمة السورية، دمشق، مشيرا إلى اعتذار الجانب السوري من الوفد التركي لهذا الأمر.

وخلال تغريدة نشرها بحسابه على منصة إكس، ذكر كاتشالي أن صوت المترجم لم يصل إلى سماعات الحضور في صالة المؤتمر أثناء إجابة فيدان عن سؤال بشأن التطورات في غزة.

وأوضح كاتشالي أنه على خلفية هذه المشكلة أن المسؤول السوري الذي يدير الجلسة اعتقد أن فيدان أنهى كلامه وقام باختتام المؤتمر مبكرا.

وأكد كاتشالي أن الجانب السوري اعتذر من الوفد التركي بسبب الموقف.

وخلال الجزء المخصص لأسئلة الصحفيين بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم أول أمس، تم مقاطعة كلمة فيدان أثناء إجابته عن سؤال مراسل وكالة الأناضول بشأن التطورات في غزة بإعلان “انتهاء المؤتمر” عبر مكبرات الصوت داخل الصالة.

وعلى الرغم من هذه الخطوة التي أثارت دهشة وسط الحضور، قام فيدان بمصافحة نظيره السوري وغادرا المنصة سويا دون الإدلاء بأي تعليق.

والتقطت عدسات الكاميرات استماع فيدان إلى إعلان انتهاء المؤتمر وهو لا يزال يرتدي سماعات الترجمة.