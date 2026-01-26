سعر النفط الخام يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 26-01-2026

واصل سعر الذهب (GOLD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة التاريخي 5,000$ لأول مرة في تاريخه، مؤكداً قوة الزخم الإيجابي المسيطر على حركة السعر، في ظل استقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً مهماً يعزز من هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

ويحصل السعر على دعم إضافي من توارد الإشارات الإيجابية لمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه مساحة فنية أوسع لتمديد مكاسبه اللحظية، ويفتح الباب أمام استهداف مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية ظهور تذبذبات طبيعية ناتجة عن جني أرباح محدود دون الإخلال بالاتجاه الصاعد.