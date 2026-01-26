سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 26-01-2026

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم 86,000$، والذي كان هدفاً سعرياً لنا في تحليلاتنا السابقة، ليحاول السعر من خلال هذا الارتداد تعويض جزء من خسائره السابقة، بالتزامن مع محاولاته تصريف جانب من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي يعكس تحسناً مؤقتاً في الزخم.

لكن رغم هذا الارتداد لا تزال الضغوط السلبية مسيطرة على حركة السعر على المدى القصير، في ظل هيمنة الاتجاه الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل ضاغط، إلى جانب استمرار التداولات دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يقلص من فرص تعافي البتكوين بشكل مستدام على المدى القريب.