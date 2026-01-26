سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يواصل الصعود – توقعات اليوم – 26-01-2026

واصل سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) صعوده خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل سيطرة واضحة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعكس قوة الزخم الإيجابي المسيطر على حركة الزوج.

وفي المقابل نلاحظ تواصل توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يشير إلى احتمالية تباطؤ وتيرة الصعود أو الدخول في تذبذبات تصحيحية محدودة، دون الإخلال بالاتجاه الصاعد على المدى القريب.