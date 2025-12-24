اخبار العالم / اخبار العراق

الملا: نتنافس بشرف على رئاسة البرلمان وسنتصدر الديوان

بغداد - ياسين صفوان - وقال الملا في تدوينة على منصة X وتابعته الخليج 365، ان "نؤكد تنافسنا الشريف على رئاسة مجلس النواب، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية في العزم نحرص على أن تمضي الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات التي نصّ عليها الدستور وأكدها مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف "سنصدر الديوان ولكننا سنتعامل بأخلاق الفرسان وروح الشراكة، إيماناً بأن حجم التحديات الداخلية والخارجية يتطلب ترسيخ الاستقرار السياسي، بعيداً عن نهج افتعال الأزمات أو توظيف التناقضات".
