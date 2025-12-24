تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 24-12-2025

استقر سعر عملة ستيلر كوين (XLMUSD) على خسائر خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع استقراره دون المقاومة المحورية 0.2165، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، مع وجود ضغط سلبي ديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغوط المحيطة بالسعر.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره دون المقاومة المذكورة 0.2165، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.2040.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط