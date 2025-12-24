سولانا كوين (SOLUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 24-12-2025

شهد سعر سهم Accenture plc (ACN) مكاسب محدودة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والعنيد 275.00$، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يعزز من فرص صعود السهم في الفترة المقبلة.

لهذا فتوقعاتنا تشير ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 275.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 305.85$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد