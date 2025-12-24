الاقتصاد

سولانا كوين (SOLUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 24-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-24 11:43AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر سهم  Accenture plc (ACN) مكاسب محدودة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والعنيد 275.00$، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يعزز من فرص صعود السهم في الفترة المقبلة.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 275.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 305.85$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

