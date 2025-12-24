8 منشآت صحية في أبوظبي ضمن نخبة المستشفيات المتخصصة بالشرق الأوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل أبوظبي تعزيز منظومتها الصحية مقدمة معايير إقليمية رائدة، وهو ما انعكس بدخول ثماني منشآت في الإمارة تصنيف مجلة نيوزويك لأفضل المستشفيات المتخصصة في الشرق الأوسط لعام 2026، حيث تبوأت خمس منها مكانة مرموقة ضمن قائمة أفضل عشر منشآت في منطقة الشرق الأوسط في عدة تخصصات.

ويتصدر كليفلاند كلينك أبوظبي منطقة الشرق الأوسط القائمة ليحل في المركز الأول في تخصصات أمراض القلب، وأمراض الجهاز الهضمي، وطب الأعصاب، كما يحتل المركز الثاني في الأورام.

وتأتي أربع منشآت صحية في أبوظبي ضمن المراكز العشرة الأولى، بما في ذلك مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى برجيل، ومستشفى توام، كما شملت قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات المتخصصة في الشرق الأوسط كلا من ميدكلينك مستشفى شارع المطار ومستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال ومستشفى إن إم سي التخصصي.

ويأتي هذا التكريم ليقدم برهانا واضحا على الخبرات الاستثنائية والإمكانات المتطورة التي تتمتع بها الإمارة في تقديم رعاية طبية متخصصة بمعايير عالمية، ما يرسخ موقعها الريادي في التميز الصحي على مستوى العالم.

وتؤكد هذه التصنيفات على النتائج السريرية الاستثنائية والخبرات التخصصية للمنشآت التي حظيت بالتكريم والإشادة نظير تفوقها في تقديم الرعاية المتميزة ضمن تخصصات حيوية تشمل أمراض القلب، وأمراض الجهاز الهضمي، وطب الأعصاب، والأورام، وجراحة العظام، وطب الأطفال.

ويؤكد دخولها هذا التصنيف المرموق على القدرات المتقدمة لمنظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، التي ترتكز على سلامة المرضى والابتكار والتميّز السريري.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، إن تصنيف مجلة نيوزويك يمثل برهاناً واضحاً على كفاءة منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي وقدراتها العالية وخبراتها الغنية، ويجسد في الوقت ذاته الالتزام الراسخ بالتميز الذي تجسده منشآتنا الصحية، مشيدة بتفانيهم بتحقيق التميز وحرصهم على الارتقاء بحدود الابتكار وتطوير النتائج السريرية بما يعود بالنفع على مجتمعنا ككل.

وأضافت: "نثق بقدرتنا معاً على مواصلة ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة إقليمياً في الرعاية المتخصصة، فيما نمضي ملتزمين ببناء منظومة صحية ذكية ومرنة ومستعدة للمستقبل، وقادرة على تقديم أفضل معايير الرعاية لمختلف المجتمعات".

ويأتي تصنيف مجلة نيوزويك بالتعاون مع شركة "ستاتيستا" العالمية للبيانات والتحليلات، ويعد أحد أكثر المؤشرات الدولية مصداقية في تقييم جودة المستشفيات.

كما يعتمد التقييم على منهجية صارمة تشمل توصيات الخبراء من المتخصصين في الرعاية الصحية في مختلف أنحاء المنطقة، إضافة إلى الاعتمادات والشهادات الدولية المعترف بها، وتطبيق مقاييس نتائج المرضى المُبلّغ عنها ذاتياً.

ومن خلال تقييم المستشفيات عبر عدة أبعاد تشمل الجودة والسلامة وتجربة المريض، يوفر التصنيف مرجعاً عالمياً موثوقاً لتحديد أبرز المراكز الرائدة في الرعاية التخصصية.

ويعكس التكريم الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية في أبوظبي، والتي تحظى بدعم أطر تنظيمية متينة ومعايير ممارسة واضحة وتعاون وثيق مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وأنه من خلال تعزيز الجودة والسلامة والأداء السريري في مختلف عمليات القطاع، تضمن دائرة الصحة - أبوظبي استدامة كفاءة الخدمات التخصصية وتوافرها للمرضى وقدرتها على تلبية احتياجاتهم الصحية، بما يعزز مكانة الإمارة الرائدة في التميّز الصحي.

من جانبها قالت الدكتورة فايزة اليافعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، إن مراكز التميز تواصل صناعة مستقبل الرعاية التخصصية في أبوظبي، ولاشك بأن الأداء الاستثنائي لمستشفيات الإمارة في مجالات أمراض القلب والأعصاب، بدا جليّاً في تكريم تصنيف مجلة نيوزويك، بما يعكس عمق الخبرات السريرية والإمكانات الكبيرة ضمن المنظومة الصحية المتكاملة في أبوظبي.

وأضافت أنه من خلال الجمع بين القدرات المتقدمة والفرق متعددة التخصصات والمعلومات القائمة على البيانات، نؤسس مرحلة جديدة للتميز الطبي ونوسع البصمة الإيجابية لأبوظبي في المنطقة والعالم.

وتشير دائرة الصحة - أبوظبي إلى النمو المتواصل والتأثير المتزايد لمراكز التميّز المعتمدة من قبلها، والتي ترسّخ معايير جديدة في جراحة القلب للكبار والأطفال، وعلاج السكتة الدماغية، ورعاية الحروق، وزراعة الخلايا الجذعية المكوّنة للدم.

وتشكل هذه المراكز ركناً محورياً في مشهد الرعاية التخصصية في أبوظبي، وتعكس التزاماً راسخاً بالارتقاء بنتائج المرضى داخل الدولة وخارجها.

وتجسّد الإنجازات التي وردت في تصنيف مجلة نيوزويك، إلى جانب إمكانات مراكز التميّز، الزخم المتصاعد الذي تحققه أبوظبي في بناء أحد أكثر نظم الرعاية الصحية ذكاءً وتكاملاً وكفاءةً على مستوى العالم.

وستواصل دائرة الصحة - أبوظبي التعاون مع شركائها في القطاع الصحي عن كثب لتعزيز قدرات الرعاية التخصصية، ودعم تطوير الكفاءات، وتسريع وتيرة الابتكار، وضمان دعم عافية وصحة كل فرد من أفراد المجتمع.