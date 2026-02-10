الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:03 صباحاً - تجنبا للمعاقبة .. ما هي السلع الممنوع استيرادها في السعودية 1447

ما هي السلع الممنوع استيرادها في السعودية؟ ما هي شروط الجمارك السعودية على البضائع؟ عملت الهيئة العامة لجمارك السعودية على تعيين العديد من الضوابط المختلفة والقوانين المتنوعة الخاصة بها التي طرحتها للجميع من أجل التسهيل عليهم وتوفير الحماية الكاملة لهم وعبر موقع لحظات نيوز نتعرف على السلع الممنوع الاستيراد لها في السعودية

ما هي السلع الممنوع استيرادها في السعودية

عينت الهيئة العامة للجمارك السعودية في البلاد العديد من السلع المختلفة والمتنوعة الخاصة بها التي يمنع على المواطنين والهيئات المختلفة الاستيراد لها وذلك من اجل الحماية من كافة العقوبات المتنوعة التي فرضتها الهيئة في حالة مخالفة القوانين المعلنة وتتمثل السلع الممنوع الاستيراد لها في التالي:

الحبوب والمسكرات والموات المخدرة المتنوعة بكافة الاشكال والانواع الخاصة بها

جميع الأقراص المدمجة وكافة الوسائل للتخزين

الشيشة والسجائر المختلفة الأنواع

الصواعق الكهربائية بالأنواع المختلفة الخاصة بها

الكتب والمطبوعات التي تخالف نظام وزارة الإعلام في السعودية

جميع الأنواع المختلفة الخاصة بالألعاب الناري والمفرقعات

الليزر والأعضاء والأدوات والأجهزة الجنسية

الأجهزة الخاصة بالكشف للرادار

القطع الأثرية والتراثية المختلفة بالإضافة إلى العملات النقدية المزورة

جميع الأدوات التي تضمن الكاميرا السرية المخفي والموجودة بها بشكل ما

أجهزة التصنت الصغيرة والمراقبة التي يكون لها الأنواع المختلفة بها

شروط الجمارك في السعودية

بعد تعرفنا على كافة السلع المتنوعة والممنوع الاستيراد لها في السعودية ننتقل الآن للتعرف على شروط الجمارك في المملكة العربية السعودية وهو الأمر التي أعلنت عنه الهيئة العامة للجمارك السعودية والتي تتمثل في الآتي:

يلزم وجود اثبات الشخصية الخاص بالفرد ويشمل الهوية الوطنية أو شهادة الإقامة

يجب أن تكون البضائع المستوردة من خلالها للاستخدام الشخصي ولا تشمل الأغراض التجارية

لا يسمح باستيراد الأدوات والسلع المحذور الاستيراد لها بالصورة الدولية

يتم ترجمة الأوراق الخاصة بالاستيراد باللغة الأجنبية إلى اللغة العربية

يتم تقديم المعلومات الكاملة والوثائق المتنوعة الخاصة بالتخليص الجمركي

تم تقديم المستندات المطلوبة ق بل الإفراج عن البضاعة الخاصة بالعميل

يتم تقديم نموذج بيان البضائع في الجمارك

عملت هيئ الجمارك في المملكة العربية السعودية على تعيين العديد من الضوابط المتنوعة المختلفة للجميع من أجل التسهيل عليهم إمكانية الإتمام لكافة الخدمات وفق المعايير المحددة والمطلوبة لها بالصورة الكاملة وتكون وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة لجمارك السعودية