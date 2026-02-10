الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةمتى يستحق الموظف دعم التوظيف في السعودية وما هي طريقة الاستفادة منه؟

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية خدمة من أفضل خدماتها وهي دعم التوظيف للمواطنين في المملكة العربية السعودية والذي يهدف لدعم الأشخاص الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، لذلك يبحث الموظفين ويتساءلون متى يستحق الموظف دعم التوظيف في السعودية وما هي طريقة الاستفادة منه؟ ومن خلال موقع لحظات نيوز سنجيب عن كافة الأسئلة المتعلقة بدعم التوظيف.

متى يستحق الموظف دعم التوظيف في السعودية

برنامج دعم التوظيف المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية يعمل على تقديم الدعم للأشخاص الباحثين عن فرص عمل في القطاع الخاص وذلك من خلال توفير نسبة من الأجر الشهري للموظف مع توفير دعم إضافي لأكثر من حالة أخرى.

ويتم حصول الموظف على استحقاق لدعم التوظيف المقدم من برنامج طاقات وصندوق التنمية وفقًا لبعض الشروط والأحكام، وتتمثل فيما يلي:

ألا يكون المتقدم طالب أو مسجل في بيانات وزارة التعليم.

ألا يكون المتقدم موظف حكومي او صاحب عمل او متقاعد حكومي او خاص.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عمر المتقدم لا يزيد عن 60 عام.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

مدة الدعم المسموحة هي 24 شهر ولا يتم السماح بتجاوزها.

يجب أن يكون الموظف مسجل في التأمينات الاجتماعية.

يجب أن يكون الموظف لديه حساب في المنصة الوطنية الموحدة جدارات.

يجب ألا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري عن 4000 ريال سعودي.

ألا يزيد الراتب الشهري عن 15 ألف ريال سعودي.

ألا تقل فترة تسجيل المتقدم في التأمينات الاجتماعية عن 90 يوم.

ألا يكون المتقدم مسجل في أي شركة أخرى في التأمينات الاجتماعية أثناء فترة الدعم من البرنامج.

عدم امتلاك أي سجل تجاري.

ألا يتم رفع طلب دعم جديد لموظف مدعوم سابقاً لنفس المنشأة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الاستبعاد.

ما هي طريقة الاستفادة من دعم التوظيف

يتمكن المواطن من الحصول على دعم التوظيف المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية والاستفادة من مبلغ الدعم حتى يستطيع الحصول على وظيفة، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة طاقات الوطنية “من هنا“. تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. الضغط على قائمة برامجنا. اختيار برنامج دعم التوظيف. الضغط على خدمة إنشاء دعم جديد. كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة مع التأكيد على صحتها قبل الحفظ. الضغط على حفظ. النقر على زر إرسال.

الجدير بالذكر أن برنامج دعم التوظيف المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية يقوم بتقديم الدعم بنسبة 50% ثابتة من أجر الموظف للسنة الأولى والثانية بينما يتمثل الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم في 3200 ريال سعودي و15000 ريال سعودي كحد أقصى للموظف السعودي.