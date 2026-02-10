الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:03 صباحاً - افضل مستشفى لعلاج وتشخيص الكبد في السعودية 2026 أفضل أطباء علاج أمراض الكبد في السعودية

يوجد العديد من المرضى في المملكة العربية السعودية الذين يرغبون في الاطلاع على افضل مستشفى لعلاج وتشخيص الكبد في السعودية، حيث تشتهر المملكة بوجود العديد من المستشفيات المتخصصة في علاج الكبد بجانب أمهر الأطباء المتخصصين في هذا المجال، ومن خلال موقع لحظات نيوز نعرض لكم أشهر مستشفيات علاج الكبد في السعودية.

افضل مستشفى لعلاج وتشخيص الكبد في السعودية

تضم المملكة العربية السعودية عدد كبير من المستشفيات المتخصصة في كل المجالات، ومن خلال ما يلي نعرض لكم أفضل مستشفيات لعلاج وتشخيص الكبد:

1- مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

تعتبر مستشفى الملك فيصل التخصصي المتواجدة في الرياض من أفضل المستشفيات لعلاج أمراض الكبد في السعودية، كما تميزت في مجال زراعة الكبد وتضم طاقم من أمهر الأطباء، ومن خلال ما يلي نعرض طرق التواصل معها:

يمكن التواصل مع المستشفى عبر الاتصال على رقم 0114647272.

تتواجد المستشفى في عنوان: منطقة المعذر الشمالي بالرياض على طريق مكة المكرمة الفرعي.

يمكن للمواطن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمستشفى “من هنا“.

موقع المستشفى على Google Maps “من هنا“.

يمكن متابعة حسابهم على الانستجرام “من هنا“.

2- مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

تعد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب من أهم المستشفيات لعلاج أمراض الكبد في السعودية، حيث تحتوي على نخبة من الأطباء المتخصصين والماهرين في هذا المجال، لهذا نقدم لكم طرق التواصل مع المستشفى على النحو التالي:

بالإمكان التواصل مع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب من خلال رقم 0112833333.

تتواجد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في العنوان التالي: شارع التخصصي في حي الرحمانية.

يمكن كذلك التواصل مع المشفى عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لها “من هنا“.

يمكن للمواطن الوصول إلى موقع المستشفى على Google Maps “من هنا“.

أفضل أطباء علاج أمراض الكبد في السعودية

تزخر المملكة العربية السعودية بالعديد من الأطباء المتخصصين في علاج أمراض الكبد، ومن خلال الآتي نعرض لكم أشهرهم:

1- دكتور محمود عبد العزيز

يعتبر من أمهر الأطباء فهو اخصائي طب الباطنة وأمراض الجهاز الهضمي، وإليكم في الآتي بعض المعلومات المهمة التي تخصه:

هو دكتور جهاز هضمي ومناظير متخصص في جهاز هضمي ومناظير البالغين، بالإضافة إلى تخصصه في باطنة عامة وكبد بالغين.

العنوان: جدة – الروضة – شارع الأمير سعود الفيصل أمام سكن الخطوط السعودية بجانب بنك الراجحي – أبراج البدرية.

سعر الكشف: 300 ريال سعودي.

2- دكتور فواز حبايب

يعد من أمهر الأطباء في علاج أمراض الكبد، ومن خلال الآتي نعرض أهم المعلومات الضرورية الخاصة به:

هو استشاري الطب الباطني وأمراض الكبد والاستقلاب السكري والسمنة والتغذية.

العنوان: يتواجد في الدمام – المريكبات – طريق الأمير محمد بن فهد.

سعر الكشف: 150 ريال سعودي.

3- دكتور أحمد طاشكندي

يعتبر من الأطباء المتميزين في علاج وتشخيص أمراض الكبد، وإليكم في الآتي بعض المعلومات التي قد تهمكم:

هو استشاري الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى أندلسية.

العنوان: متواجد في طريق الجامعة – تقاطع عبد الله سليمان – جدة.

سعر الكشف: 270 ريال سعودي.

إن المملكة العربية السعودية تضم مجموعة من أفضل المستشفيات المتخصصة في علاج مرض الكبد، لهذا يكثر البحث عن افضل مستشفى لعلاج وتشخيص الكبد في السعودية، حتى يتمكن المريض من انتقاء المستشفى المناسبة والأفضل من بينهم.