الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:03 صباحاً - ما هي فائدة تحديث الصكوك 1447 وما هي شروط التحديث؟

ما هي فائدة تحديث الصكوك 1447 وما هي شروط التحديث؟ هذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز، حيث يرغب العديد من الأشخاص بالتعرف على الفائدة التي تعود على الفرد من تحديث الصكوك مع التعرف على شروط التحديث كذلك.

ما هي فائدة تحديث الصكوك 1447

نتعرف من خلال ما يلي على فائدة تحديث الصكوك بشكل مفصل:

المساعدة في حماية الملاك من التزوير.

تسهيل توثيق الصكوك العقارية عن طريق خدمات الربط الآلي.

العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بمنح الأراضي بمختلف أنواعها.

يعمل الصك الإلكتروني على ضمان عدم ازدواجية الصكوك للمالك.

من الممكن التصرف في العقار بشكل مباشر بعد إفراغ الصك.

العمل على توافر إمكانية جمع الصكوك في شبكة إلكترونية موحدة من أجل تسهيل الوصول إليها.

ما هي شروط تحديث الصك

في إطار التعرف على ما هي فائدة تحديث الصكوك، نتعرف من خلال ما يلي على جميع شروط تحديث الصك بشكل تفصيلي:

يجب ألا يكون قد تم تسجيل الصك بشكل مسبق.

لا بد من أن يكون الصك القديم صادر عن كتابة العدل حتى يتم التحقق من سلامته قبل تحويله إلى صك إلكتروني.

يجب أن يكون الصك ساري المفعول.

لا بد من قيام المالك أو من ينوب عنه بتقديم الطلب.

يجب أن يكون الصك ملك صاحب الطلب أو ملك لمن ينوب عنه.

المستندات المطلوبة لتحويل الصك الورقي إلى الكتروني

نتعرف من خلال ما يلي على المستندات المطلوبة من أجل تحويل الصك الورقي إلى صك إلكتروني بشكل مفصل: