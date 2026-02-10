كم المبلغ المطلوب للحصول على بطاقة التميز 1447 وكم رصيد التميز الماسي؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةكم المبلغ المطلوب للحصول على بطاقة التميز 1447 وكم رصيد التميز الماسي؟

كم المبلغ المطلوب للحصول على بطاقة التميز؟ وكم رصيد التميز الماسي؟ يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات، وذلك من أجل أن يستفيد العملاء لكافة مميزات التعامل البنكي، من خلال موقع لحظات نيوز يمكنك الاطلاع على طريقة تفعيل بطاقة التميز.

أعلن بنك الراجحي عن المبلغ المطلوب من أجل أن يحصل العميل على بطاقة التمز وهو 250000 ريال سعودي وذلك كحد أدنى، ولقد أعلن كذلك عن شرط حساب التميز الراجحي وهي كالتالي:

فتح العميل حساب مصرفي جديد بقيمة 250 ألف ريال سعودي وذلك كحد أدنى.

أن يقوم العميل بتحويل الراتب الذي يتقاضاه للبنك، وقيمة الراتب الخاصة بالعميل يجب ألا تقل عن 20000 ريال سعودي.

متوسط رصيد الحساب 100000 ريال سعودي وذلك كحد أدنى ويجب المحافظة على ذلك الحد.

كم رصيد التميز الماسي

يمكنك التعرف على قيمة رصيد التميز من خلال التالي:

يجب أن يقوم العميل بفتح حساب مصرفي جديد بمبلغ مليون ريال سعودي وذلك كحد أدنى.

يقوم بتحويل راتبه للبنك، ويجب ألا تقل قيمة الراتب عن 40 ألف ريال سعودي كحد أدنى.

متوسط رصيد الحساب يجب أن يكون 500 ريال سعودي كحد أدنى ويجب الحفاظ على ذلك الحد.

طريقة تفعيل بطاقة التميز

هناك عدة طرق يمكن القيام بها من أجل تفعيل بطاقة التميز الراجحي، وتتمثل تلك الطرق فيما يلي:

يمكن تفعيل بطاقة التميز بعد استلامها من خلال الاتصال على الرقم 966920003344.

عن طريق التطبيق الرسمي للبنك على الأجهزة الذكية للأندرويد

للأيفون

بالدخول إلى الموقع الراجحي الرسمي

أنواع بطاقات التميز الراجحي

هناك العديد من بطاقات الراجحي المتميزة والتي يمكن الحصول عليها بعد التحقق من الشروط الخاصة بعضوية بنك الراجحي والتي تتمثل فيما يلي:

بطاقات الحسم.

بطاقات إنفيتيت.

بطاقة التسوق.

بطاقة من النوع المنخفض الرصيد.

حد السحب اليومي الراجحي التميز

أعلن مصرف الراجحي عن الحد الأدنى والأعلى للسحب اليومي للأموال عبر المصرف، والذي يختلف باختلاف مصدر وطريقة التعامل البنكي، بالإضافة إلى عدد من الأمور التالية:

معدل التحويل اليومي من خلال المواقع الإلكترونية يكون بمعدل 500 ألف ريال سعودي.

التحويل عبر الصراف الآلي يكون بمقدار 500 ألف ريال سعودي.

يتم الإيداع عبر الصراف الآلي بحدود 200000 ريال سعودي.

في حال الشراء اليومي من خلال نقاط البيع يكون حد السحب 200 ألف ريال سعودي.

تعرفنا على كم المبلغ المطلوب للحصول على بطاقة التميز، وكم رصيد التميز الماسي، وهناك بعض الشروط اللازمة والتي يجب توافرها من أجل الحصول على عضوية التميز، والتي توفر للعميل العديد من التسهيلات والمميزات المختلفة.