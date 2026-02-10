الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:03 صباحاً - الإدارة العامة للمرور.. ما هي عقوبة عرقلة السير في السعودية 1447
من ضمن العقوبات التي يفرضها نظام المرور على المواطنين هي عقوبة عرقلة السير، حيث تحرص السلطات على وضع قواعد صارمة لكي يتم الحفاظ عليها، وأيضا لكي يتم الحفاظ على سلامة الطريق مع وجود يسر وسهولة في حركة المرور، لذا من ضمن المخالفات التي يرتكبها الفرد هي مخالفة عرقلة السير والتي يتم التعامل معها بصورة جدية، وتتضمن تلك المخالفة الكثير من السلوكيات والتي تؤدي إلى تعريض الطريق والسائقين إلى الخطر، لذا نحرص أن نوضح لكم في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن عقوبة عرقلة السير التي فرضتها المملكة السعودية على المخالفين.
الرسوم المفروضة على عقوبة عرقلة السير في السعودية
أعلنت الإدارة العامة للمرور داخل السعودية على قيمة الغرامة التي سيتم فرضها على الفرد المخالف للمرور، وتحديدا لمرتكب لمخالفة عرقلة السير، حيث تبدأ الغرامة من 100 ريال وقد تصل في بعض الأحيان إلى 300 ريال سعودي، ومن الضروري أن يتبع الفرد القوانين المرورية حتى يتجنب التعرض إلى تلك الغرامات المالية، حيث قد تؤدي في إحدى المرات إلى حبس الفرد لمدة تصل إلى 10 أيام، لذا قبل الحصول على رخصة قيادة يجب معرفة قوانين السير وأن يكون لديه دراية كبيرة بالشروط والضوابط التي تفرض على جميع أصحاب المركبات، وتلك الضوابط تم فرضها حتى يتم ضمان سلامة الأفراد الشخصية.
ما هو نظام الغرامات الجديد في السعودية
أعلنت هيئة المرور عن وجود تصنيف للمخالفات المرورية، وهذا التصنيف ينقسم إلى أربع فئات، حيث كل فئة تختلف قيمة الغرامة التي تفرض بها، ولهذا جاء جدول التصنيف كالآتي:
- في الفئة الأولى يتم فرض غرامة وتبدأ من 100 ريال سعودي حتى 150 ريال سعودي، وتلك الفئة تتضمن بداخلها حوالي 129 نوع من المخالفات.
- الفئة الثانية والتي تحتوي على 20 نوع فقط من المخالفات، وتبدأ الغرامة بها من 150 ريال سعودي حتى 300 ريال.
- بالنسبة للفئة الثالثة فإنها تحتوي على 16 نوع من المخالفات، وتبدأ قيمة الغرامة بها من 300 ريال سعودي حتى 500 ريال.
- تحتوي الفئة الرابعة على 25 نوع من المخالفات، وتبدأ الغرامة بها من 500 ريال سعودي حتى 900 ريال سعودي، وقد يتم احتجاز المركبة في بعض الحالات.