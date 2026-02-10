عروض تمويل بنك الراجحي الجديدة فورًا 55 ألف ريال بقسط شهري 550 ريال تعرف على باقي التفاصيل

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةعروض تمويل بنك الراجحي الجديدة فورًا 55 ألف ريال بقسط شهري 550 ريال تعرف على باقي التفاصيل

يعد بنك الراجحي من أهم الجهات المصرفية وأكبرها في المملكة العربية السعودية، ويقدم العديد من الخدمات المتميزة للشعب السعودي، كما أنه يتميز باستخدام المعاملات الإسلامية المالية، ويوفر العديد من عروض التمويل التي تساعد على مواجهة غلاء المعيشة، وتسديد الديون بأقساط ميسرة للمواطنين السعوديين.

مميزات عروض التمويل الشخصي بمناسبة اليوم الوطني

يقدم بنك الراجحي مجموعة من عروض التمويل المختلفة من بينها التمويل الشخصي الذي يتميز بما يلي:

إمكانية تسديد الأقساط لمدة تصل إلى 60 شهرًا، 36 شهرًا للمقيمين.

هامش ربح ضئيل 2.92% سنويًا.

يتمكن المستفيد من التمويل الاستفادة من خدمات البنك الأخرى.

الرسوم الإدارية مجانية تمامًا.

يمكن لغير السعودي التقديم على تمويل شخصي.

لا يشترط موافقة الكفيل لغير السعوديين.

يمكنك التقديم من خلال موقع الرسمي لبنك الراجحي أو تنزيل تطبيق الراجحي على جوالك والتقديم ومتابعة كل معاملاتك من خلاله.

تستطيع سداد الأقساط مبكرًا في أي وقت إذا أردت ذلك.

تمويل شخصي يصل إلى 2.5 مليون ريال.

إمكانية تمويل المتقاعدين.

الإعفاء من سداد القرض في حالة العجز الكلي.

يتم إسقاط المديونية عن الورثة في حال وفاة صاحب القرض.

كيفية تقديم على تمويل من بنك الراجحي

للحصول على تمويل من بنك الراجحي يمكنك التقديم أون لاين كما بالخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي.

قم بتسجيل الدخول على الموقع وإنشاء حساب باسم مستخدم وكلمة مرور.

أدخل البيانات المطلوبة منك في الحقول المخصصة لها.

أنقر على أيقونة”خيارات التمويل الأخرى”.

اختار من القائمة نوع التمويل الذي تريده وليكن “تمويل شخصي”.

قم برفع المستندات المطلوبة منك والتي تدعم صحة بياناتك الشخصية المدخلة.

اضغط على زر ” إرسال الطلب”.

ستصلك رسالة على بريدك الإلكتروني من البنك بقبول الطلب.

ما هي شروط التقديم على تمويل من بنك الراجحي؟

للحصول على تمويل من بنك الراجحي لا بد من أن تتوفر الشروط التالية:

سعودي الجنسية ومقيم بها إقامة دائمة.

شهادة بإثبات دخل شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

يتم التقديم للحصول على التمويل إلكترونيًا.

الفئة العمرية المسموح لها بالتقديم من 25 إلى 60 عام.

أن يكون المتقدم يعمل بوظيفة ثابتة ذات دخل شهري في جهة حكومية أو خاصة.

يعد مصرف الراجحي أحدى الشركات المصرفية المساهمة الكبرى بالمملكة، ويتمتع بخبرة في السوق المصرفي السعودي تصل إلى 50 عامًا، ويطبق أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته المصرفية.