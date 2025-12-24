كأس الرابطة: كيبا حارس أرسنال يأمل بالوصول إلى النهائي على حساب تشلسي

الرياص - اسماء السيد - لندن : يستعد حارس مرمى أرسنال، الإسباني كيبا أريزابالاغا، لمواجهة فريقه السابق تشلسي في كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم، بعد دوره الحاسم في الفوز بركلات الترجيح أمام كريستال بالاس.

وتأهل "المدفعجية" إلى نصف النهائي الثلاثاء، بعدما تصدى كيبا لركلة الفرنسي ماكسانس لاكروا في انتصار مثير 8 7 بركلات الترجيح، عقب التعادل 1 1 في الوقت الأصلي على ملعب الإمارات.

كيبا الذي قضى سبع سنوات مع الـ"بلوز" قبل انتقاله إلى شمال لندن في فترة الانتقالات الصيفية، قد يحرم فريقه السابق من بلوغ أول نهائي كبير هذا الموسم.

وقال كيبا الذي شارك في ثلاث مباريات مع أرسنال جميعها في كأس الرابطة "إذا أردنا الفوز بلقب، وهذا ما نريده، علينا أن نقاتل أمام فرق قوية".

وأضاف "كلا مباراتي نصف النهائي ستكونان كبيرتين وصعبتين، لكننا سنستعد جيدا وسنكون جاهزين وسنقاتل من أجل الفوز".

وسيواجه أرسنال تشلسي على بطاقة التأهل إلى ويمبلي، حيث تقام مباراة الذهاب في ستامفورد بريدج في 14 كانون الثاني/يناير، والإياب في الإمارات في 3 شباط/فبراير.

وكان أرسنال في طريقه للتأهل في الوقت الأصلي قبل أن يسجل مارك غويهي هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، وهو ثالث هدف يستقبله متصدر الدوري في الدقيقة 90 أو بعدها خلال آخر خمس مباريات.

وقال كيبا الذي لعب بديلا للحارس الأساسي مواطنه دافيد رايا "استقبلنا أهدافا في اللحظات الأخيرة في أكثر من مباراة، وهذا أمر علينا معالجته".

وأضاف الحارس الإسباني البالغ 31 عاما "لكننا في الدور المقبل ونحن سعداء. بذلنا جهدا كبيرا. كان يجب أن نسجل هدفين في الشوط الأول لأننا لعبنا بشكل رائع، أما الشوط الثاني فكان متكافئا".