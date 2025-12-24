سعر سهم اليمامة للحديد (1304) يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 24-12-2025

تقدم سعر سهم أديس (2382) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الديناميكي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب السهم في الفترة القادمة، خاصة وقد جاء ارتفاع السهم الأخير بعدما نجح بتحركاته السابقة بتصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب للسهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 16.43 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.68 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد