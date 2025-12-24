الاقتصاد

سعر سهم الكابلات السعودية (2110) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 24-12-2025

سعر سهم الكابلات (2110) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 24-12-2025

2025-12-23 23:40PM UTC

صعد سعر سهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات (7200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 148.80 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 162.80 ريال استعداداً لمهاجمته.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

