"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماع لجنة الموازنة بالجمعية البرلمانية الآسيوية بالدوحة

ابوظبي - سيف اليزيد - شاركت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماع لجنة شؤون الموازنة والتخطيط في الجمعية الذي يستضيفه مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة بالعاصمة الدوحة، يومي 23 و 24 ديسمبر الجاري.

وجرى خلال الاجتماع، انتخاب الدكتورة نضال الطنيجي، نائبا لرئيس اللجنة لهذا الاجتماع، حيث قدّمت سعادتها مداخلة المجلس الوطني الاتحادي حول مشروع قرار تخطيط وموازنة الجمعية البرلمانية الآسيوية، أكدت فيها أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون البرلماني الآسيوي في مجالي إعداد الموازنات والتخطيط المالي، باعتبارهما عنصرين محوريين في دعم العمل التشريعي، وتطوير الأداء المؤسسي للبرلمانات، والارتقاء بمستويات الحوكمة المالية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية أكثر استدامة وازدهارًا.

وناقش الاجتماع مشروع قرار تخطيط موازنة الجمعية البرلمانية الآسيوية، إلى جانب مشروع تقديرات موازنة الجمعية للعام 2026.