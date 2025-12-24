تكنولوجيا: كشف شامل عن مواصفات Realme Pad 3 وتصميمه وموعد إطلاقه الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Realme لإطلاق مجموعة جديدة من منتجاتها يوم 6 يناير، حيث تكشف عن هواتف Realme 16 Pro وRealme 16 Pro+ إلى جانب سماعات Realme Buds Air8. وفي السياق نفسه، تعلن الشركة عن جهاز لوحي جديد يحمل اسم Realme Pad 3، ليكون جزءًا من الحدث نفسه.

تطرح Realme جهاز Pad 3 رسميًا في السوق الهندية يوم 6 يناير في تمام الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي. وتُظهر الصورة التشويقية التي نشرتها الشركة توفر الجهاز بلونين مختلفين، دون الكشف الكامل عن المواصفات التقنية حتى الآن. ومع ذلك، تؤكد Realme تزويد الجهاز بشاشة Book-View Display بدقة 2.8K، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 12200 مللي أمبير.

يعتمد Realme Pad 3 على تصميم خلفي مميز، حيث يأتي بجزيرة كاميرا مربعة بحواف دائرية تضم فلاشًا دائريًا وعنصرين آخرين قد يبدوان كعدستين، إلا أن المؤشرات تشير إلى وجود كاميرا خلفية واحدة فقط.

يدعم الجهاز استخدام القلم الذكي ولوحة مفاتيح تعمل بتقنية البلوتوث، مع التنويه إلى بيع هذه الإكسسوارات بشكل منفصل. ومن ناحية التوجه العام، تضع Realme هذا الجهاز ضمن فئة الأجهزة التعليمية، حيث تسوّقه كجهاز مخصص للطلاب بهدف تسهيل التعلم اليومي وجعله أكثر كفاءة.

تعزز Realme تجربة الاستخدام من خلال تقديم مزايا تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الطلاب على تدوين الملاحظات بسهولة، واستيعاب المفاهيم بسرعة، وتنظيم المواد الدراسية بشكل أكثر فاعلية. ومع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي، يُتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

