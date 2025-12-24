هل هذا هو الفيديو الّذي دفع بروكلين بيكهام لحجب عائلته بالكامل؟

دبي - فريق التحرير: شهد الخلاف المستمرّ داخل عائلة بيكهام تصعيدًا جديدًا مع بداية أسبوع عيد الميلاد، بعدما اتّخذ الابن الأكبر بروكلين خطوة مفاجئة حظر تطبيق “إنستغرام” على جميع أفراد عائلته، إذ يتابعه أكثر من ستّة عشر مليون شخص.

وبحسب ما تداوله الإعلام، جاء هذا القرار عقب تفاعل والدته فيكتوريا بيكهام مع مقطع فيديو نشره بروكلين، يقدّم فيه درسًا في الطّهي بشأن تحميص الدّجاج، هذا ما فتح الباب أمام موجة من تعليقات المتابعين الّذين دعوه إلى إصلاح علاقته بعائلته، الأمر الّذي يُعتقد أنّه أزعجه ودفعه إلى قطع التّواصل نهائيًّا.

ولم يقتصر الحظر على الوالدَين فقط، بل شمل أيضًا شقيقته الصّغرى هاربر (أربعة عشر عامًا)، الّتي أطلقَت حسابها على «إنستغرام» قبل ثلاثة أشهر فقط، رغم اعتبارها الطرف الأكثر براءة في هذا الخلاف العائليّ.

وكشفت الصّحافيّة كاتي هايند حصريًّا عبر «ميل+» أنّ قرار بروكلين امتدّ ليشمل أصدقاء العائلة المقرّبين، الشّيف الشّهير غوردون رامزي وزوجته تانا، مؤكّدة أنّه لن يحضر حفل زفاف ابنتهما هولي إلى السّبّاح الأولمبي آدم بيتي، المقرّر في السّابع والعشرين من ديسمبر الجاري.

في المقابل، بدت فيكتوريا بيكهام غير مكترثة بالأزمة، إذ ظهرت وهي تحتفل بأجواء الأعياد مع فريق عملها في علامتها للأزياء ومستحضرات التجميل، إذ وثّقت لحظات مرحة شربت خلالها نخب الاحتفال، قبل أن تتناول عشاء عيد الميلاد مازحة بشأن حبّها للإضاءة القويّة بعد تجربتها مع الفيلم الوثائقيّ الّذي عُرض لها مؤخّرًا على «نتفليكس».

وتشير التّقارير إلى أنّ التّوتّر داخل عائلة بيكهام ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى زواج بروكلين من نيكولا بيلتز عام ٢٠٢٢، إذ ظهرت خلافات عدّة، من بينها فستان الزّفاف وترتيبات الحفل، هذا ما أدّى لاحقًا إلى غياب بروكلين عن مناسبات عائليّة مهمّة، أبرزها عيد ميلاد والده الخمسون، والعرض الأوّل لسلسلة والدته فيكتوريا الوثائقيّة على «نتفليكس».