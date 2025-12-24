ألينا بوز تُصدم باقتحام الشّرطة عرضها المسرحيّ وتوقيف زوجها… فماذا حصل؟

دبي - فريق التحرير: شهد مركز “زورلو للفنون الأدائيّة” حادثة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنّيّة التّركيّة، إذ أقدمت السّلطات الأمنيّة على توقيف رجل الأعمال والمنتج أوموت إفيرغين، زوج الممثّلة الشّهيرة ألينا بوز.

جاءت عمليّة التّوقيف أثناء تواجد “إفيرغين”، في المركز لدعم زوجته ألينا بوز، في العرض المسرحيّ الّذي تلعب بطولته بعنوان “وقت البلاموت” (Palamut Zamanı). وبحسب ما نقلته الصّحافيّة “بيرسين ألتونتاش”، فقد تمّ اقتياد إفيرغين، إلى مركز الشّرطة للتّحقيق معه في إطار قضيّة أمنية جارية.

خضع أوموت إفيرغين لاستجواب استمرّ نحو ساعة ونصف في شعبة مكافحة المخدّرات بمنطقة “كوتشوك تشيكميجيه”. وتركّزت الأسئلة حول علاقته بإدارة ملهى ليلي شهير في منطقة “إتيلر” يُدعى “Kütüphane” (المكتبة).

​يأتي هذا الاستجواب بعد أن ورد اسم هذا المكان مرارًا في إفادات “شهود سريين” ضمن ملف القضيّة المتعلّقة بالإعلامي مهمت عاكف إرسوي، إذ كانت الشّرطة قد نفّذت مؤخّرًا مداهمة واسعة للمكان المذكور باستخدام الكلاب البوليسيّة المتخصّصة.

​خلال إفادته، نفى “إفيرغين”، بشكل قاطع أيّة صلة إداريّة أو تجاريّة تجمعه بملهى “المكتبة”، مؤكّدًا أنّ لا علاقة له بالأنشطة الّتي تُنسب للمكان.

​وعقب الانتهاء من أخذ أقواله أمام النّيابة العامّة، تقرّر إخلاء سبيله، إذ غادر مركز الشّرطة بعد انتهاء الإجراءات القانونيّة.

​يُذكر أنّ هذه ليست المرّة الأولى الّتي يظهر فيها اسم “إفيرغين”، في تقارير الشّرطة مؤخّرًا، إذ كشفت التّقارير أنّ منزله تعرّض للمداهمة قبل أسابيع قليلة وتمّ إطلاق سراحه حينها أيضًا بعد الإدلاء بإفادته.