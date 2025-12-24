شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 24-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-12-24 10:55AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، استعداداً لكسر مستوى الدعم الحالي 2,935$، متأثراً بالضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها، ليضغط بزيادة على تحركاته القادمة.