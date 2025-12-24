الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 24-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-24 10:55AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، استعداداً لكسر مستوى الدعم الحالي 2,935$، متأثراً بالضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها، ليضغط بزيادة على تحركاته القادمة.

