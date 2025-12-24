تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 24-12-2025

يقف سعر الذهب (GOLD) على اعتاب مستوى المقاومة الرئيسي 4,500$ استعداداً لاختراقه، ولكنه حالياً يحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على ذلك، وفي الوقت نفسه يحاول تصرفي تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير.