تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 24-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-24 10:38AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يقف سعر الذهب (GOLD) على اعتاب مستوى المقاومة الرئيسي 4,500$ استعداداً لاختراقه، ولكنه حالياً يحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على ذلك، وفي الوقت نفسه يحاول تصرفي تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير.

