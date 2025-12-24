تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 24-12-2025

تراجع قليلاً سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه القوية من جديد، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير.