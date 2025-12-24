شكرا لقرائتكم خبر جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن فعاليات الشريك الأدبي أقامت جمعية أدبي الطائف أمسية أدبية منوعة الفقرات احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي وذلك ضمن حزمة فعاليات احتفاء باليوم العالمي للغة العربية 2025.

وشارك كل من :

الشاعر خالد قاسم والشاعر عبدالملك الخديدي والشاعر عاصم الزهراني والشاعر محمد أحمد الغامدي في إلقاء عدد من القصائد الشعرية بهذه المناسبة .

كما تحدث الأستاذ طارق الطاهر عن اللغة العربية مواقف وصعوبات في فقرة لاقت استحسان الجميع وتحدث الأستاذ عبدالله مناف من الجنسية السيريلانكية في فقرة الناطقين بغيرها عن اللغة العربية في سريلانكا وأساليب تعلمها و تم عرض فيلم شيق بواسطة الذكاء الاصطناعي عن جمعية أدبي الطائف وخدمتها للغة العربية من إنتاج الأستاذ محمد المجممي ، وقد أدارت الأمسية وبكل اقتدار وتألق الأستاذة سناء الزهراني.

وأشاد الجعيد في كلمته بالمعرض الفني الذي أقامته مجموعة من الفنانات تحت إشراف الفنانة التشكيلية منيرة الحبسي ،مقدما الشكر لجميع المشاركين وفي مقدمتهم المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالله الأسمري.

ودعا الجعيد المثقفين والمثقفات من محبي الشعر ومحبي اللغة العربية لحضور الأمسيات التي ستقام في الفترة القادمة بداية من شهر يناير ٢٠٢٦ ولمدة شهرين تقريبا بواقع أمسية كل أسبوع في الجمعية بالتعاون مع برنامج مديد بوزارة الثقافة .

وفي نهاية الأمسية قام الجعيد بتكريم المشاركين وتم أخذ صور جماعية تذكارية بهذه المناسبة .