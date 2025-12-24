سعر القهوة يواجه دعم مهم– توقعات اليوم 24-12-2025

- 1/2
2025-12-24 07:48AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بالرغم من ضعف تداولات سعر المؤشر مؤخرا إلا أن ثباته الإيجابي المتكرر فوق مستوى 24210.00 الذي يشكل حاليا قاعدة دعم جديدة يدعم فرص تجديده للمحاولات الصاعدة كما هو متوقع سابقا.
نشير إلى أن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 سيمد السعر بعزم إيجابي إضافي ليسهل مهمة تسجيله لمكاسب ملموسة باندفاعه قريبا نحو 24520.00 ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز المستقر عند 24685.00 بهدف إيجاد منفذ لتسجيل مكاسب تاريخية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24300.00 و 24520.00
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع