سعر القهوة يواجه دعم مهم– توقعات اليوم 24-12-2025

بالرغم من ضعف تداولات سعر المؤشر مؤخرا إلا أن ثباته الإيجابي المتكرر فوق مستوى 24210.00 الذي يشكل حاليا قاعدة دعم جديدة يدعم فرص تجديده للمحاولات الصاعدة كما هو متوقع سابقا.

نشير إلى أن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 سيمد السعر بعزم إيجابي إضافي ليسهل مهمة تسجيله لمكاسب ملموسة باندفاعه قريبا نحو 24520.00 ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز المستقر عند 24685.00 بهدف إيجاد منفذ لتسجيل مكاسب تاريخية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24300.00 و 24520.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع