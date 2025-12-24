الاقتصاد

سعر النحاس يستأنف الارتفاع-توقعات اليوم 24-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس يستأنف الارتفاع-توقعات اليوم 24-12-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستأنف الارتفاع-توقعات اليوم 24-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-24 07:45AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تفاعل سعر النحاس مجددا مع إيجابية المؤشرات الرئيسية متجاوزا بذلك الحاجز المستقر عند 5.5000$ ليعلن استعداده لتحقيق مكاسب إضافية خلال الفترة القريبة, لذلك سنبقى على توقعنا الصاعد ولنذكر بتمركز الأهداف الإضافية قرب مستوى 5.6300$ و5.7400$ على التوالي.

 

نود التنويه إلى أن عودة السعر للاستقرار مجددا دون الحاجز الحالي قد يجبره ذلك على تشكيل تداولات مختلطة مع توفر فرصة لإعادة اختبار الدعم المستقر حاليا قرب 5.1500$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.3900$ و 5.6300$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا