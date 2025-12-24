شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستأنف الارتفاع-توقعات اليوم 24-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-12-24 07:45AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تفاعل سعر النحاس مجددا مع إيجابية المؤشرات الرئيسية متجاوزا بذلك الحاجز المستقر عند 5.5000$ ليعلن استعداده لتحقيق مكاسب إضافية خلال الفترة القريبة, لذلك سنبقى على توقعنا الصاعد ولنذكر بتمركز الأهداف الإضافية قرب مستوى 5.6300$ و5.7400$ على التوالي.
نود التنويه إلى أن عودة السعر للاستقرار مجددا دون الحاجز الحالي قد يجبره ذلك على تشكيل تداولات مختلطة مع توفر فرصة لإعادة اختبار الدعم المستقر حاليا قرب 5.1500$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.3900$ و 5.6300$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع