سعر النحاس يستأنف الارتفاع-توقعات اليوم 24-12-2025

تفاعل سعر النحاس مجددا مع إيجابية المؤشرات الرئيسية متجاوزا بذلك الحاجز المستقر عند 5.5000$ ليعلن استعداده لتحقيق مكاسب إضافية خلال الفترة القريبة, لذلك سنبقى على توقعنا الصاعد ولنذكر بتمركز الأهداف الإضافية قرب مستوى 5.6300$ و5.7400$ على التوالي.

نود التنويه إلى أن عودة السعر للاستقرار مجددا دون الحاجز الحالي قد يجبره ذلك على تشكيل تداولات مختلطة مع توفر فرصة لإعادة اختبار الدعم المستقر حاليا قرب 5.1500$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.3900$ و 5.6300$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع