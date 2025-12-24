سعر الباوند مقابل الين يكرر المحاولات التصحيحية-توقعات اليوم 24-12-2025

شكّل سعر المؤشر المزيد من التداولات الإيجابية منذ يوم أمس مواجها بذلك الحاجز المستقر حاليا عند 6920.00 ليجبره ذلك على تقديم بعض التداولات الجانبية, نكرر التنويه إلى أهمية انتظار تجاوز الحاجز وتقديم إغلاق إيجابي أعلاه ليفتح ذلك باب استئناف الهجوم الصاعد لنتوقع تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة قد تبدأ من 6970.00 وصولا للحاجز النفسي المتمركز عند 7000.00.

بينما الثبات المتكرر دون هذا الحاجز قد يدفع بالسعر لتقديم تداولات تصحيحية مؤقتة ليضطر للهبوط نحو 6875.00 وصولا نحو 6840.00 ليحاول إغلاق الفجوة السعرية المحققة مؤخرا قبل البدء بتسجيل المكاسب المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6880.00 و 6970.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق