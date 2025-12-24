الاقتصاد

سعر النفط خام برنت في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 24-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط خام برنت في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 24-12-2025 1/2
  • سعر النفط خام برنت في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 24-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 24-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-24 02:33AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بشكل مستمر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد الزوج على اختراق مستوى المقاومة المحوري 0.5830، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحة مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا