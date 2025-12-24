سعر النفط خام برنت في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 24-12-2025

تقدم سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بشكل مستمر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد الزوج على اختراق مستوى المقاومة المحوري 0.5830، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحة مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.