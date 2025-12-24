سعر الفضة يواصل حصد مستويات قياسية جديدة – توقعات اليوم – 24-12-2025

استمر صعود سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، متأثراً باختراقه في وقت سابق لمستوى المقاومة المحوري 0.6685، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يشير إلى سيطرة القوى الشرائية على حركة الزوج.