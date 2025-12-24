سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحلق عالياً – توقعات اليوم – 24-12-2025

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتمكن من اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 4,500$، وهو المستوى الذي كان يمثل هدفاً سعرياً في تحليلاتنا السابقة، مدعوماً بعودة الزخم الإيجابي للسوق، في ظل سيطرة واضحة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

ويأتي هذا الصعود متزامناً مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد أن نجح الذهب في تصريف تشبعه الشرائي السابق، ما منحه مساحة فنية أوسع لمواصلة الارتفاع، ويعزز من فرص توسيع مكاسبه خلال الفترة المقبلة طالما استمرت تلك المعطيات الإيجابية قائمة.