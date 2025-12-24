سعر الدولار مقابل الفرنك يكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 24-12-2025

- 1/2
2025-12-24 02:25AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج مستوى الدعم 1.3685، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.